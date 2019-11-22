تحرك خيالي يحسم أول صفقة لـ #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

رفض المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للأهلي، الاستسلام، حيث ضغط على إدارة الراقي برئاسة أحمد الصائغ، وذلك من أجل التعاقد مع المدافع المصري محمود علاء لاعب الزمالك المصري.

وكان الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، رفض في البداية فكرة التفريط في محمود علاء للراقي؛ بسبب تعاقد الأهلي مع جروس، لكن التطورات ظهرت على الأمر مما يُقرب الراقي من حسم الصفقة.

وقالت تقارير صحافية مصرية: إن الأهلي سيقدم مليون دولار أمريكي على طاولة الزمالك للتعاقد مع محمود علاء لمدة ستة أشهر بداية من يناير 2020 وحتى الصيف المقبل على سبيل الإعارة.

ويأتي هذا التحرك بفضل إصرار المدرب جروس، الذي حدد محمود علاء كأول صفقة يرغب في إبرامها للراقي من أجل تحسين النتائج والمنافسة بقوة على البطولات في الموسم الجاري.

وقالت تقارير صحافية في وقت سابق: إن جروس لا يريد الإبقاء على المدافع البوسني إيرفين زوكانوفيتش في صفوف الراقي خلال الفترة المقبلة.

وكان زوكانوفيتش انضم لـ الأهلي في أغسطس الماضي لمدة عامين قادمًا من صفوف نادي جنوى الإيطالي، لكن اللاعب البوسني لم ينجح في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للراقي منذ انطلاق الموسم.

ويستعد الأهلي، لمواجهة الفيصلي غدًا السبت في الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.