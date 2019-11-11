تحطم مشروع المبيد على صخرة الإرادة السعودية
يستهدف قتل الحس الوطني

تحطم مشروع المبيد على صخرة الإرادة السعودية

2019/11/11
الساعة 12:23 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

انطلق مشروع “مبيد”، في 18 يوليو لعام 2019، بدعم من تركيا وقطر؛ لقتل الحس الوطني والتشكيك بأبناء الوطن الشرفاء.

ويعمل المشروع على التبليغ عن الحسابات الوطنية لإغلاقها، ودليل ذلك أنه بعد شهرين من فكرة المشروع وبالتحديد في سبتمبر عام 2019، احتفل Ben nimmo بإغلاق تويتر للحسابات الوطنية السعودية.

وكان Nimmo قد استمات في مقالاته بمحاربة المملكة والدفاع عن قطر وتركيا.

والعجيب في الأمر أن مبرر إغلاق الحسابات السعودية كان بسبب دفاعها عن وطنها باعتراف تويتر، حوربت الحسابات الوطنية التي تحمل على عاتقها شرف الكلمة ودافعت عن وطنها بتفانٍ، وذنبها الوحيد أنها وقفت بوجه كل متربص يريد بالوطن سوءًا.

يعتقد هؤلاء بأنهم سينجحون في تضليل الشعب بإغلاق هذه الحسابات، لكن وعي السعوديين وثقتهم بالقيادة تحطم كل المشاريع التخريبية.

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Most reacted comment
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موسى
ضيف
موسى

الحق يقال
اول من حطم مشروعهم يرجع الفضل للاستاذ يوسف علاونة
هو اول من بدأ بتحطيم مشروع قطر و تركيا و ايران و كشف كل الخبايا

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3 ساعة

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