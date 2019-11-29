تحول مفاجئ يُهدد #النصر في يناير

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي النصر أمام تحول مفاجئ، قد يؤثر على الفريق الأول لكرة القدم لديه بالسلب، وذلك بسبب ضغط المباريات المنتظر له في شهر يناير.

وقررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين إعادة تعديل مواعيد 41 مباراة في الدور الأول من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداية من الجولة الـ11 وحتى الـ15 خلال الفترة من 12 ديسمبر إلى 25 يناير من العام المقبل.

ويستعد النصر لمواجهة التعاون في الرابع من يناير المقبل في مباراة كأس السوبر السعودي، ثم مواجهة نادي الاتحاد في الدوري السعودي يوم 10 يناير، وفي حال عبر النصر لدور ثمن النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين فسيكون مضطرًا لخوض لقاء خلال أول يناير مما يعني أن النصر سيخوض أكثر من مباراتين في أسبوع وهو ما يؤثر بالسلب على نجوم الفريق الأول.

وبسبب ضغط المباريات، يسعى المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى تطبيق كل خططه من أجل تقوية الفريق مستغلًا فترة توقف الدوري بسبب مشاركة المنتخب السعودي في خليجي 24.

ويريد روي فيتوريا الاعتماد على أكثر من عنصر هجومي بجانب المغربي عبدالرزاق حمدالله، حيث حمل الأخير لواء هجوم النصر في الفترة الأخيرة.

ويتواجد النصر حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد عشرين نقطة.

جدير بالذكر أن نادي النصر خسر من الوحدة في الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأحد الماضي بهدف دون رد.