تداول 105 ملايين سهم والسوق يواصل الصعود

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 47.83 نقطة ليقفل عند مستوى 7922.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 105 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أبو معطي، وثوب الأصيل، وأميانتيت، والكثيري، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات البابطين، والصقر للتأمين، واللجين، والأهلية، وأسمنت الشرقية، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 4.00%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، والعربي، وأميانتيت، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وسابك، والعربي، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 900.68 نقطة ليقفل عند مستوى 6848.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 143 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 4931 صفقة.