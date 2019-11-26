تدخل رسمي بعد مقطع العاملة البنغلاديشية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أنقذت الجهات الرسمية المعنية، عاملة من بنغلاديش، بعد أن ناشدت المساعدة في مكالمة فيديو مع زوجها، زعمت فيها أنها تعرضت إلى التعذيب على يد إحدى الأسر في المملكة.

وقالت القنصلية البنغلاديشية في جدة، في بيان مساء الاثنين، إن المرأة التي تُدعى “حسنة”، نُقلت إلى منزل آمن تحت مراقبة الشرطة في نجران، وجاري العمل على نقلها إلى بنغلاديش.

وفي وقت سابق، نشر موقع بي دي نيوز البنغلاديشي، وغيره من وسائل الإعلام، مقطع فيديو انتشر للسيدة تناشد زوجها أن يساعدها من التعذيب الذي لا يُطاق على يد الأسرة السعودية، على حد وصفها.

وكانت المرأة البالغة من العمر 24 عامًا، وصلت من هابيجانج، إلى المملكة، منذ نحو 3 أسابيع، بعقد مدفوع شهريًا قدره 22 ألف تاكا (970 ريالًا)، وناشدت زوجها في الفيديو أن يعود بها إلى وطنها.

وقالت في الفيديو: لا أستطيع تحمل ما أتعرض له بعد الآن، وعاملني الأشخاص في وكالة التوظيف معاملة سيئة أيضًا عندما اتصلت بهم. وقال زوجها: إن حسنة مرضت بسبب الضغط المفرط في العمل والتعذيب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ادعت إحدى العاملات من بنغلاديش، في مقطع فيديو، أنها تتعرض لسوء المعاملة أثناء عملها لدى عائلة سعودية.

وبحسب موقع مترو البريطاني، تم تصوير الفيديو سرًّا من داخل منزل العائلة في جدة، وتزعم فيه أنها ظلت مقيدة اليدين لمدة أسبوعين.

ورصدت العاملة سوء المعاملة التي تعرضت لها قائلة: ربما لن أعيش طويلًا، من فضلكم أنقذوني، لقد حبسوني لمدة 15 يومًا بالكاد قدموا لي أي طعام، وأحرقوا يدي بالزيت الساخن ثم قيدوني.

وأضافت أنها تعرضت للضرب مرارًا، متابعة: أعتقد أنني سأموت، أرجوكم أنقذوني وخذوني بعيدًا عن هنا.