تدريبات لياقية وفنية في #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية، أمس الأربعاء، استعدادًا لمبارياته المقبلة.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته الصباحية على الملعب الرئيسي وصالة اللياقة البدنية بالنادي بمتابعة الرئيس التنفيذي حمد الصنيع.

وتركز مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الصباحي على الجوانب اللياقية، وشارك الصربي ألكسندر بريجوفيتش في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة.

وواصل الاتحاد مرانه المسائي بمتابعة رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي، ونائبه المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي، والرئيس التنفيذي حمد الصنيع، وأعضاء المجلس إبراهيم بخيت، لؤي غلاييني، ممدوح الحربي وعبدالوهاب عابد.

وتركزت حصة التدريب المسائية على النواحي الفنية، فيما واصل حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي برنامجه التأهيلي بالدوران حول الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الصفا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.