تدشين أول مبادرة لتفعيل المول الصحي بالقصيم ‎

تدشين أول مبادرة لتفعيل المول الصحي بالقصيم ‎

2019/11/03
الساعة 2:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - القصيم

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي، ومحافظ الرس حسين بن عبدالله العساف يوم الخميس الماضي أول مبادرة لتفعيل المول الصحي والتي تم إطلاقها بمجمع الواحة مول بالمحافظة.

وتأتي المبادرة ضمن الشراكات التي أبرمتها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة مع المجمعات التجارية، بعد تحويل المجمع إلى مكان يستطيع أفراد المجتمع ممارسة المشي فيه.

كما روعي في تنفيذ تلك المبادرة، تهيئة وتوفير ظروف مناسبة للأجواء الحارة وأيضاً توفير مياه شرب معلبة وكذلك توفير مطاعم تقدم وجبات صحية.

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي بأن هذه الشراكة تأتي بهدف زيادة الوعي العام تجاه المشي للإسهام في تحقيق رؤية 2030 ولتعزز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي بالمجتمع.

لافتاً بأن تدشين مبادرة المول الصحي بمحافظة الرس سيتبعه تدشين مبادرات أخرى بمولات المنطقة، حرصًا على تفعيل مثل هذه المبادرات وشموليتها لجميع شرائح المجتمع.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • شرطة القصيم تنفي إيقاف مواطن لمخالفته لائحة الذوق العام
    •
  • مدير جامعة القصيم: هذه الأهداف المنتظرة بعد نظام الجامعات الجديد
    •
  • انطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بالقصيم
    •
  • تنفيذ شرع الله في مواطن نحر أختيه وقتل ثالثاً طعنًا في بريدة
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :