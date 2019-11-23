تدني الرؤية على الرياض حتى الصباح

المواطن - الرياض

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من تدنٍّ في مدى الرؤية، على عدد من المدن والمراكز في منطقة الرياض تشمل العاصمة؛ بسبب الضباب الكثيف.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه له: إن هذه الحالة سوف تبدأ من العاشرة من مساء اليوم، وتمتد حتى السابعة من صباح الأحد.

ويشمل البلاغ، الأفلاج، الحريق، الخرج، الدلم، الدوادمي، الرين، الزلفي، السليل، العاصمة الرياض، الغاط، القويعية، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، عفيف، مرات، وادي الدواسر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة، غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، حائل، الدوادمي والأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة والحدود الشمالية والشرقية، في حين تستمر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على لأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على منطقة المدينة المنورة.