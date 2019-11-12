تدني الرؤية على الشرقية حتى التاسعة

المواطن - حفر الباطن

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من نشاط الرياح السطحية ما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على أنحاء واسعة من المنطقة الشرقية.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه له إن الحالة تمتد حتى التاسعة من مساء اليوم وتشمل الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، حفر الباطن، قرية العليا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

وأشارت إلى أن حالة الرياح السطحية المتوقعة على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الخليج العربي.