تدوير اللاعبين ونهائي آسيا من أبرز أسباب تراجع #الهلال

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تراجعه، وتعادل إيجابيًا ضد الفتح في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الهلال ضد الفتح بالأمس، وكان النموذجي قريبًا من الفوز بنتيجة 3/2، قبل أن يُسجل الفرنسي بافيتيمبي جوميز هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لينقذ الزعيم من الهزيمة.

وعلق الناقد الرياضي عادل التويجري على أداء الزعيم، قائلًا: “تعادل الهلال بسبب التعالي غير المبرر والمدرب رازفان (خبص) بتشكيلة غير موفقة وكان يجب عليه التغيير من الدقيقة العاشرة”.

وتابع التويجري خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “هذا ليس تدويرًا هذا (تخبيص) واستقبال 9 أهداف في 3 مباريات يعتبر خللًا”.

وأضاف: “الروح الجدية من اللاعبين على أرض الملعب غير موجودة بعد الخسارتين من السد والنصر.. يجب تدارك الأخطاء قبل خسارة المكتسبات والحلول تبدأ باختيار التشكيلة الصحيحة”.

وفي السياق ذاته، علق الناقد الرياضي محمد الشيخ على تراجع نتائج الزعيم خلال الفترة الأخيرة قائلًا: “التحضير لنهائي دوري أبطال آسيا انعكس على الهلال.. هناك ارتباك من المدرب وفوضى من اللاعبين”.

وواصل تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “التدوير يحدث في مراكز حساسة وهذا خطأ.. بعض لاعبي الهلال يبحثون عن البروز الشخصي ويحتاجون لمراجعة الحسابات”.