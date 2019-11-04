تراجع أسعار النفط مجدداً

تراجع أسعار النفط مجدداً

2019/11/04
الساعة 12:18 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع قيام متعاملين بالبيع لجني الأرباح قبيل بيانات اقتصادية أوروبية وأمريكية جديدة، رغم آمال في التوصل لحل ما للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي ألحق الضرر بالنمو الاقتصادي العالمي وقلص الطلب على الطاقة.

وارتفعت الأسعار نحو دولارين للبرميل يوم الجمعة بعدما قال أكبر اقتصادين في العالم إنهما أحرزا تقدماً في محادثات التجارة، بينما قال مسؤولون أمريكيون إن اتفاقاً قد يُوقع هذا الشهر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير كانون الثاني 16 سنتاً إلى 61.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش.

بينما نزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ديسمبر 16 سنتا أيضا إلى 56.04 دولار للبرميل.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • ارتفاع أسعار النفط اليوم
    •
  • أسعار النفط ترتفع مدعومة بمحادثات أمريكية صينية
    •
  • أسعار النفط ترتفع متجاهلة زيادة المخزونات الأمريكية
    •
  • أسعار النفط اليوم تنخفض بنسبة 0.1%
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :