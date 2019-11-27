تراجع أسعار النفط

المواطن - متابعة

تراجع النفط حوالي واحدًا بالمائة، مساء أمس، بعد تقرير أظهر نمو مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضي، وصعود مخزون البنزين، لكن التفاؤل حيال قرب التوصل إلى اتفاق تجارة أمريكي صيني حد من الخسائر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 45 سنتًا بما يعادل 0.7 بالمائة إلى 63.82 دولار للبرميل، فيما نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتًا أو واحدًا بالمائة إلى 57.80 دولار للبرميل.

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مع تسجيل الإنتاج مستوى قياسيًّا مرتفعًا عند 12.9 مليون برميل يوميًّا وتباطؤ استهلاك مصافي التكرير.