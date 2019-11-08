تراجع جديد لدرجة الحرارة وبداية ضعيفة للحالة الثالثة

المواطن - الرياض

توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، بداية ضعيفة للحالة المطرية الثالثة اليوم مع تدنٍ واضح في درجة الحرارة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وقال المسند: هبوط جديد ومحسوس بدرجة الحرارة يبدأ من يوم الأحد القادم.. قيل: “برد الشتا توقه وبرد الصيف تلقه” يُضرب هذا المثل لتوقي أول البرد، وتلقي آخره؛ لأن الأجسام في أول البرد تكون غير معتادة عليه فيؤثر عليها بعد الحر بأثر سيئ، أما آخر البرد لا يؤثر عليها.

وتابع المسند: الحالة المطرية الثالثة قد تبدأ اليوم على ضعف منها، على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، وقد تمتد ناحية منطقة مكة، وباحتمال أقل ناحية أجزاء من منطقتي المدينة وحائل، ومن ثم تبدأ بالاتساع والقوة خلال 4 أيام متواصلة أو أكثر، لتعم معظم مناطق السعودية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة قد تمتد حتى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية، ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق المملكة.