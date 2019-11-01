تراجع في الأداء ثم بكاء .. #الاتحاد يقدم صورة صادمة

المواطن - محمد سمعه

يعيش جمهور نادي الاتحاد كابوسًا حقيقيًّا يتمنى الخلاص منه في أقرب فرصة ممكنة، وذلك بسبب النتائج الصادمة للفريق الأول لكرة القدم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسببت الصدمات المتلاحقة حالة بكاء هستيري لطفل اتحادي أثناء رؤيته لمباراة فريقه أمام الأهلي، حيث لم يتمالك نفسه وبكى بسبب رؤية فريقه المفضل يُعاني المباراة تلو الأخرى.

وتلقى نادي الاتحاد أربع هزائم متتالية في دوري الأمير محمد بن سلمان؛ حيث خسر العميد من الحزم والوحدة وأبها ثم الأهلي.

وأصبحت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، تواجه خطرًا كبيرًا؛ بسبب حالة الغضب الجماهيري عقب نهاية مباراة الأهلي والاتحاد الخميس في الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسقوط العميد بنتيجة 2-1.

وقال الناقد الرياضي عايد الرشيدي: بعد ما حدث في مباراة الأهلي والاتحاد أؤيد استقالة إدارة أنمار الحائلي، الإدارة متخبطة وقرارات خاطئة أثرت بالسلب على النادي، لا أعرف لماذا انتظر الحائلي فترة طويلة حتى أقال سييرا بعد ثمانية أسابيع، وإذا انتظرت ليناير وأتت بمدرب فسوف يقول لك بأنه لم يختر اللاعبين، الوضع مؤسف للغاية في النادي.

وكانت قناة 24 الرياضية أطلقت استفتاءً عبر حسابها في تويتر حول رأي جمهور الاتحاد في استقالة إدارة أنمار الحائلي بعد الخسارة في مباراة الأهلي والاتحاد ليرحب 58% بقرار الاستقالة في حال تم اتخاذه من الإدارة الاتحادية.

وبعد نهاية مباراة الأهلي والاتحاد، يحتل الفريق الأهلاوي حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد الفريق الاتحادي في المركز الثالث عشر برصيد تسع نقاط.

وفي مباراة الأهلي والاتحاد، تمكن النجم السوري عمر السومة من إحراز الهدف الحادي عشر في شباك العميد، وذلك خلال لقاءات الأهلي والاتحاد التي شارك فيها.