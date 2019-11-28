ترامب في هيئة روكي فما القصة؟

المواطن - متابعة

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء على حسابه بتويتر صورة مثيرة للجدل له؛ وهو يبدو على هيئة شخصية “روكي بالبوا” بطل سلسلة الأفلام الشهيرة.

ويبدو ترامب مثل ملاكم عاري الصدر، متأهب للقضاء على خصمه في الصورة التي لم يعلق عليها الرئيس، إذ فقط نشرها كتغريدة.

وظهر رأس ترامب، في اللقطة الشهيرة على جسد الملاكم روكي الذي أدى دوره الممثل الشهير سيلفستر ستالون في سلسلة أفلام سينمائية انطلقت منتصف سبعينيات القرن الماضي، وعرضت آخر أفلامها قبل شهور تحت اسم “كريد 2”.

وتم إعادة تغريد الصورة أكثر من 125 ألف مرة خلال ساعات قليلة كما حازت على مئات آلاف التعليقات، كما أثارت التغريدة العديد من النكات والطرائف والتفسيرات التي ذهبت ما بين روسيا والمساءلة في مجلس النواب إلى استعداد ترمب لتوجيه الضربة القاضية في الانتخابات المقبلة 2020 رغم كل التحديات.