ترامب يجري فحوصاً طبية بمستشفى عسكري
في ضواحي واشنطن

ترامب يجري فحوصاً طبية بمستشفى عسكري

2019/11/17
الساعة 12:19 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

زار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مستشفى “وولتر ريد العسكري” في ضواحي واشنطن، لإجراء فحوص طبية.

وتعود آخر زيارة طبية سنوية أجراها ترامب إلى شهر فبراير المنصرم، لكن الرئيس (73 عاماً) قرر، بحسب البيت الأبيض، أن يستبق بعض الشيء تاريخ الزيارة الطبية الجديدة، بسبب روزنامة الانتخابات الرئاسية.

وقالت المتحدثة باسمه، ستيفاني غريشام، إن الرئيس “يترقب أن يكون العام 2020 حافلاً جداً، لذلك فقد استفاد من عطلة نهاية أسبوع هادئة في واشنطن لمباشرة فحصه الطبي السنوي في وولتر ريد”.

وإثر انتهاء فحوصه في بداية العام، كان كبير أطباء البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأميركي ترامب يتمتّع “بصحّة جيّدة جداً”.

وقال الطبيب شون كونلي في بيان نشره وقتذاك البيت الأبيض: “يسرني أن أعلن أن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بصحة جيدة جداً، وأتوقّع أن يظل كذلك لحين انتهاء ولايته الرئاسية، وإلى ما بعد ذلك”.

والرئيس الأميركي ليس ملزماً أن يخضع لفحوص طبية، ولا أن ينشر نتائجها. لكن هذا الأمر أصبح تقليداً.

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atoumsaeed
ضيف
atoumsaeed

نحن العرب نكرهه لما قام بمساندة اسرائيل ضد امتنا العربيه في غير وجه حق منها اعلان القدس الشرقيه بانها اراضي صهيونيه كما انه صرح كذالك بان الجولان على نفس المبداء وبسبب عدائه الشديد للأسلام والمسلمين مع العلم انه لم يتعرض الى اية ضرر بسبب هذا العداء ننتظر وفاته بفارغ من الصبر والى حيث القت رحلها

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14 ساعة

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