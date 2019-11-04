ترامب يحضر نزالًا عنيفًا في فنون القتال بنيويورك

المواطن - متابعة

حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواجهة عنيفة في الفنون القتالية المختلطة، خلال أولى زياراته لنيويورك بعد أن أعلن رحيله عن المدينة وسط تحقيق بمجلس النواب بخصوص مساءلته.

وبعد أيام من إطلاق صيحات الاستهجان ضده خلال مباراة للبيسبول في واشنطن، قوبل ترامب بالتصفيق من محبي فنون القتال والالتحام الذين احتشدوا لمشاهدة النزال بين نيت دياز وخورخي ماسفيدال في قاعة ماديسون سكوير جاردن في نيويورك.

وظهر ترامب بصحبة نواب جمهوريين بارزين وابنيه إريك ودونالد جونيور ووقف ولوح من مقعده القريب من الحلبة فانطلقت بعض صيحات التحية وسط الحشد الذي كان يضم 20 ألف شخص.

وبالنسبة لترامب، تمثل الزيارة استراحة من تحقيق في مجلس النواب يهدف إلى مساءلته استنادًا إلى مزاعم بأنه حجب مساعدات عن أوكرانيا للضغط على سلطاتها للتحقيق مع جو بايدن خصمه السياسي ونائب الرئيس السابق.

وهذه أول زيارة يقوم بها ترامب لنيويورك منذ إعلانه نقل مقر إقامته الدائم من برج ترامب في شارع (فيفث أفينو) بالمدينة إلى منتجع مار الاجو الذي يملكه في ولاية فلوريدا.