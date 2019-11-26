ترامب يعفو عن ديك ويسخر من تركيا

المواطن - متابعة

منح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الديك الرومي المدعو “باتير” (زبدة) عفوًا رئاسيًّا بمناسبة الاحتفال بعيد الشكر الوطني في البلاد، واغتنم الفرصة لمهاجمة الديمقراطيين.



وخلال مراسم العفو التي أقيمت في حديقة الورود بالبيت الأبيض، قال ترامب أمام الحضور مخاطبًا الديك: “باتير، أمنحك عفوًا تامًّا وكاملًا”.

وأضاف ترامب مازحًا: “يبدو أن الديمقراطيين يتهمونني بأنني أتعامل بنعومة مع تركيا”، علمًا أن اسمي جمهورية تركيا والطائر الديك الرومي ينطقان باللغة الإنجليزية بطريقة متشابهة.

وكان في البداية ديكان لاختيار أحدهما لمنحه العفو، ويدعى الديك الثاني “خبز”، والديكان كانا في رعاية المزارع ويلي جاكسون من ولاية كارولينا الشمالية.

وحسب جاكسون، يبلغ وزن الديك “الزبدة” قرابة 21 كيلوجرامًا، فيما يزن “الخبز” 20.5 كيلو.