ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي

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تصدر نادي ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الفوز المستحق على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف.

وحافظ ليفربول على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء بعض مباريات الجولة الـ11 التي انطلقت بالأمس في الثانية والنصف عصرًا بلقاء بورنموث ضد مانشستر يونايتد.

وتربع ليفربول على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي.

وبادر أستون فيلا بالتسجيل عن طريق النجم المصري محمود تريزيجيه في الدقيقة 21 من عمر المباراة، وهو أول أهداف “الفرعون” الرسمية مع “الفيلانز” الذي انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادماً من قاسم باشا التركي، فيما جاء هدف تعادل ليفربول عن طريق روبيرتسون في الدقيقة 87، قبل أن يتمكن ساديو ماني من تسجيل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

وشارك محمود تريزيجيه أساسياً مع أستون فيلا، فيما شارك أحمد المحمدي بديلاً وبالتحديد منذ الدقيقة 69، بينما شارك محمد صلاح لمدة 65 دقيقة مع ليفربول.

هذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 31 نقطة في صدارة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج” متفوقاً بفارق 6 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

ونجح ليفربول في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم خارج ملعب “أنفيلد” هذا الموسم، بعدما فاز ليفربول على ساوثهامبتون، وبيرنلي، وتشيلسي، وشيفيلد يونايتد واستون فيلا، بينما تعادل مع مانشستر يونايتد في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.