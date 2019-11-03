ترتيب الدوري الإنجليزي .. ليفربول يُحلق بالصدارة ومان سيتي يلاحقه بشراسة

المواطن - محمد سمعه

واصلت مباريات الدوري الإنجليزي إثارتها بعد فوز ليفربول الصعب بالأمس على أستون فيلا إضافة لاقتناص مانشستر سيتي الفوز بمعاناة أمام ساوثهامبتون ليزداد الصراع بين ليفربول والسيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول نجح في الفوز على نادي أستون فيلا بثنائية مقابل هدف، لينفرد الريدز بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي مانشستر سيتي الذي يملك 25 نقطة في المركز الثاني بعد فوزه على ساوثهامبتون بنتيجة 2-1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

ودخل تشيلسي بقوة في المربع الذهبي في ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد فوزه على نادي واتفورد بثنائية مقابل هدف حيث يحتل البلوز المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

أما نادي أرسنال فواصل نتائجه المخيبة بالسقوط في فخ التعادل أمام فريق وولفرهامبتون بنتيجة هدف لكل فريق، حيث أصبح رصيد الأرسنال بعد التعادل 17 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما أصبح رصيد وولفرهامبتون 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

أما نادي برايتون، فنجح في الفوز على نادي نوريتش سيتي بثنائية دون رد، حيث يحتل نادي برايتون حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، أما فريق نوريتش سيتي فيتواجد في المركز التاسع عشر برصيد سبع نقاط.

وتُقام اليوم الأحد مباراتان في الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري الإنجليزي، حيث سيواجه كريستال بالاس نادي ليستر سيتي، بينما يواجه إيفرتون نادي توتنهام هوتسبير.

ويسعى توتنهام للفوز على إيفرتون، وذلك من أجل تحسين مركزه في ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل السبيرز حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، أما نادي إيفرتون فيملك 10 نقاط في المركز السابع عشر.

وفي حال نجح ليستر سيتي في تحقيق الفوز اليوم على نادي كريستال بالاس، فسيصعد ليستر للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويتراجع تشيلسي للمركز الرابع.