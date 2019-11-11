ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز اليوفي

المواطن - محمد سمعه

شهد ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2019-2020 صراعًا ساخنًا بين يوفنتوس وإنتر ميلان، خاصة بعد فوز اليوفي بالأمس على نادي ميلان بهدف دون رد.

ونجح نادي يوفنتوس في الصعود للمركز الأول في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

وقبل إقامة مباراة يوفنتوس وميلان، كان إنتر ميلان متصدرًا لـ ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوزه على هيلاس فيرونا في الجولة الثانية عشرة من عمر المسابقة.

وواصل نادي ميلان نتائجه المخيبة في الكالتشيو، حيث تراجع للمركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي عند 13 نقطة بعد أن خسر من يوفنتوس وتلقى الخسارة الثانية على التوالي في الدوري الإيطالي.

أما نادي لاتسيو فاستمر في تقديم النتائج المميزة في الدوري الإيطالي، حيث تمكن من الفوز على نادي ليتشي ليصعد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة ومتفوقًا على ناديي كالياري وأتالانتا حيث يحتل كل منهما المركز الرابع والمركز الخامس على الترتيب.

يذكر أن نادي روما تراجع للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد الخسارة المفاجئة له أمام نادي بارما بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب نادي بارما.

وقبل الخسارة، كان روما حقق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري الإيطالي على حساب كل من أودينيزي ونابولي وميلان، لكنه متواجد حاليًا في المرتبة السادسة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة.

ويتذيل نادي بريشيا ترتيب الدوري الإيطالي، حيث يتواجد في المركز العشرين والأخير برصيد سبع نقاط، كما تعرض لأربع هزائم متتالية في الدوري الإيطالي وذلك خلال آخر أربع جولات.

ويأمل فريق يوفنتوس في الاستمرار في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي للفوز بالدوري للموسم التاسع على التوالي وتحت قيادة مدربه الجديد ماوريسيو ساري.