ترتيب المتسابقين النهائي في فورمولا إي
تصدر ألكسندر التصفيات

ترتيب المتسابقين النهائي في فورمولا إي

2019/11/22
الساعة 1:51 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - مروة نبيل

شهدت تجارب السائقين الصباحية في سباق فورمولا إي الدرعية والتي ستنطلق أولى جولات موسمها السادس اليوم، منافسة قوية بين المتسابقين.

وتصدر السائق ألكسندر سيمس ترتيب المتسابقين في سباق فورمولا إي النهائي خلال التصفيات التي أُقيمت صباح اليوم، على أن ينطلق السباق عند الساعة الثالثة عصرًا.

وكشف حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن ترتيب جميع السائقين من على خط البداية.

ونشر حساب موسم الدرعية الرسمي على “تويتر”، ترتيب السائقين بعد التصفيات، وعلق قائلًا: “تم تحديد مواقع الفرق في خط البداية ساعات تفصلنا عن انطلاق سباق فورمولا إي الدرعية”.

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