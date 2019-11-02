ترتيب دوري محمد بن سلمان .. النصر يحقق هدفه والهلال قلق ولا جديد للاتحاد

ترتيب دوري محمد بن سلمان .. النصر يحقق هدفه والهلال قلق ولا جديد للاتحاد

2019/11/02
الساعة 11:52 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

اختُتمت اليوم السبت مباريات الجولة التاسعة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد خسارة الشباب أمام التعاون وفوز النصر على أبها وتعادل العدالة مع الحزم.

وكانت مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين انطلقت من يوم الخميس 31 أكتوبر، حيث تعادل الفيحاء مع الاتفاق بهدف لكل فريق، وفاز الأهلي على الاتحاد بنتيجة 2-1، بينما تعادل الفتح مع الهلال بثلاثية لكل فريق.

وأُقيمت يوم الجمعة مباراتين حيث فاز الفيصلي على ضمك بنتيجة 2-0، بينما فاز الرائد على الوحدة بنتيجة 3-2.

واختُتمت مباريات الجولة بثلاث لقاءات حيث تعادل العدالة مع الحزم 2-2، وفاز التعاون على الشباب بنتيجة 3-1، بينما فاز النصر على أبها برباعية دون رد.

ويتواجد الهلال في المركز الأول بـ20 نقطة، ويُلاحقه النصر برصيد 17 نقطة، أما الأهلي فيتواجد في المركز الثالث برصيد 17 نقطة والفيصلي رابعًا بنفس رصيد الأهلي والنصر.

أما الشباب فتراجع للمركز الخامس برصيد 15 نقطة، ويتواجد الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد تسع نقاط، حيث لم يتغير موقف الاتحاد الذي تلقى ست هزائم في الدوري منها أربع على التوالي.

يذكر أن صدارة الهلال أصبحت مهددة، حيث إذا نجح النصر في الفوز يوم الأربعاء المقبل على الفيصلي في مباراة مؤجلة سيُصبح رصيد النصر 20 نقطة ويتقاسم الصدارة مع الهلال.

 


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