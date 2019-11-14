ترتيب مجموعة السعودية بعد مباراة اليوم

المواطن - مروة نبيل

تصدر الأخضر ترتيب مجموعة السعودية في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بعد فوزه على أوزبكستان اليوم.

ترتيب مجموعة السعودية

وجاء الأخضر في صدارة ترتيب مجموعة السعودية برصيد 8 نقاط، من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، يليه منتخب أوزبكستان الأول لكرة القدم برصيد 6 نقاط، من الفوز مرتين والخسارة في مواجهتين.

وحل منتخب فلسطين الأول لكرة القدم ثالثًا في ترتيب مجموعة السعودية برصيد 4 نقاط من 3 مباريات فقط، بالتساوي مع منتخب سنغافورة صاحب المركز الرابع، ولكنه خاض 4 مواجهات.

وتذيل منتخب اليمن الأول لكرة القدم ترتيب مجموعة السعودية برصيد نقطتين، من التعادل في مباراتين، والهزيمة مرة.

مباراة اليوم

واحتضن استاد باختاكور في العاصمة طشقند، مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 3/2.

وتقدمت أوزبكستان عند الدقيقة 16 من أحداث مباراة اليوم وتعادل الأخضر من ركلة جزاء عن طريق سلمان الفرج، واحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 56 بعد اصطدام الكرة بيد ياسر الشهراني.

وانتفض لاعبو الأخضر، وحققوا ريمونتادا في 4 دقائق فقط، حيث سجل سلمان الفرج هدف التعادل في الدقيقة 85 بكرة رأسية مميزة، قبل أن يحرز سالم الدوسري هدف الفوز في الدقيقة 89.