ترقب تحديد النطاق السعري لأسهم أرامكو

المواطن - الرياض

يترقب ملايين المواطنين والمستثمرين الأفراد والشركات الإعلان عن النطاق السعري لأسهم شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط خام في العالم.

وكانت نشرة اكتتاب أرامكو صدرت في وقت متأخر من ليلة أمس وتضمنت العديد من المعلومات والبيانات المهمة التي تساعد راغبي تملك الأسهم في بناء قرارهم على معلومات صحيحة.

والنطاق السعري هو الحد الأدنى والحد الأقصى لسعر السهم الوحد حيث يساعد هذا السعر المستثمرين في تحديد كمية الأسهم التي يرغبون في امتلاكها.

وبعد إعلان النطاق السعري سيكون بمقدور المستثمرين الأفراد والشركات التقدم بطلبات لشراء الأسهم عبر البنوك المشاركة في الطرح.

وسيتم في هذه المرحلة تحديد ما إذا كان كل مكتتب سيحصل على الأسهم التي طلبها أم نسبة منها، وذلك يتوقف على كمية الطلب على الأسهم، بمعنى لو كان الطلب ضعف المطروح من الأسهم سيتم التخصيص بنسبة النصف لطالبي الاكتتاب وإعادة باقي الأموال إلى حساب المكتتب دون أي خصومات أو استقطاعات.

وبحسب نشرة اكتتاب أرامكو فإن فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة تبدأ من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ الموافق 04/ 12/ 2019م، بينما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ الموافق 17/ 11/ 2019م، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م.

وبعد انتهاء الاكتتاب للأفراد والمؤسسات سيتم تحديد موعد الإدراج في السوق المحلية، تداول، ومن المتوقع أن يكون في الشهر المقبل، وسيكون بمقدور كل مساهم متابعة سعر سهم أرامكو في سوق الأسهم السعودية.