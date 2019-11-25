ترقب وتشويق قبل انطلاق إنسومنيا السعودية

المواطن - الرياض

يُقام مهرجان إنسومنيا للألعاب الإلكترونية، والذي يعد الأبرز في مجال الألعاب الإلكترونية في المملكة المتحدة، ضمن موسم الرياض، ويسود الترقب والتشويق أوساط اللاعبين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وينطلق المهرجان في 27 نوفمبر، ويستمر لمدة أربعة أيام حتى 30 نوفمبر، ويتوقع أن يجتذب الآلاف من اللاعبين من جميع أنحاء المنطقة إلى قلب العاصمة في واجهة الرياض.

كما يتمتع سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للألعاب الإلكترونية بأعلى معدل للنمو في العالم، وذلك بواقع 25% سنويًّا، وتُعد المملكة الأسرع نموًّا، ذلك أن واحدًا من كل شخصين يقضيان وقتهما على الإنترنت يمارس الألعاب الإلكترونية.

كما تمتلك المملكة كذلك أعلى معدل عالمي في استخدام الهواتف الذكية، وتُعد الألعاب الإلكترونية السبب الأول لاستخدام الأفراد للإنترنت (بعد وسائل التواصل الاجتماعي). لذا تجتذب المملكة اهتمام الشركات العالمية.

في حين يتميز مهرجان إنسومنيا السعودية بالتفاعل ويقدم أفضل مواد عالم الألعاب، متضمنة مسابقات ونهائيات الألعاب الإلكترونية، ومسابقات كوسبلاي، وضيوفًا دوليين، وعروضًا على المسرح، وألعاب الزمن الجميل. ويمكن زيارة المهرجان لتشارك في مسابقات أبرز الألعاب الإلكترونية (ومنها فورتنايت، وببجي، وأوفر ووتش، وفيفا 20، وغيرها الكثير).

وقال مارتين غيبز، الرئيس التنفيذي لمجموعة غيم: “تُعد المملكة أسرع أسواق العالم نموًّا في مجال الألعاب الإلكترونية. وتتميز أسواق الشرق الأوسط بطلب كبير على هذا المحتوى. كما يسعدنا أن نقدم حدثّا فريدًا في المملكة، يستمد تفرده من كونه مخصصًا للاعبين ومن تصميم اللاعبين، مضيفًا: تُعد الألعاب الإلكترونية اليوم شكلًا عالميًّا من أشكال الترفيه، ومن الجميل أن نتمكن من إيجاد آخرين يشاركوننا هذا الشغف نحو الألعاب الإلكترونية، لنجتمع بهم في كل نسخة من مهرجان إنسومنيا.

وتتوفر التذاكر على موقع إنسومنيا السعودية بأسعار تبدأ من 85 ريالًا.