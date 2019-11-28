تركي آل الشيخ: إنجاز #الهلال ساهمت فيه أجيال

المواطن - محمد سمعه

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على أن إنجاز الهلال وفوزه بلقب دوري أبطال آسيا لا يُنسب فقط لإدارة فهد بن نافل، ولكن جميع أجيال الهلال السابقة ساهمت فيه.

وقال آل الشيخ خلال حفل الهلال في البوليفارد: نتمنى التوفيق للجميع وسعداء بإنجاز الهلال ولكن إنجازه لا يُنسب فقط لإدارة فهد بن نافل بل يُنسب لجميع الإدارات والأجيال السابقة لأنهم ساهموا فيه.

وأضاف آل الشيخ: جيل الأمير سعود بن تركي والأمير عبدالله بن مساعد والأمير عبدالرحمن بن مساعد جميعهم ساهموا في إنجاز الهلال وسامي الجابر أيضًا مع اللاعبين المحترفين.

وتابع آل الشيخ: فهد بن نافل يدعمه الأمير الوليد بن طلال وهذا شيء عظيم له، وإنجاز الهلال تحقق بفضل الله ثم بفضل دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.