تركي آل الشيخ: بقفل جوالي!

المواطن - الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أنه سيتم إتاحة تذاكر حفلة السندباد التي يحييها الفنان راشد الماجد يوم السبت المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، : “السبت بتنزل تذاكر حفلة السندباد.. احجزو واشترو.. لاحد يقول مالقيت ولا ليلتها ابي تذاكر.. بقفل جوالي”!

ويترقب جمهور الفن ليلة السندباد والتي ستكون ليلة طربية ساهرة، تجتمع فيها أركان الأغنية كلها، خاصةً بعد نجاح حفلة راشد الأخيرة ضمن موسم جدة، التي كانت أبرز حفلة في موسمها، وصدح فيها راشد على مدى أربع ساعات متواصلة بأجمل أغنياته وسط تفاعل كبير من الجمهور الغفير الذي حضرها.