تركي آل الشيخ عن ليلة السندباد : ليتني معاكم

المواطن - الرياض

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على حفل ليلة السندباد ضمن موسم الرياض، اليوم الجمعة.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر “تويتر” مساء اليوم الجمعة: “ليتني معاكم”.

ثم نشر آل الشيخ بعد ذلك تغريدة بها صورة آية قرآنية {وإذا مرضت فهو يشفين}، ما جعل البعض يربط بين عدم حضوره ليلة السندباد وتعرض رئيس هيئة الترفيه لوعكة صحية منعته من الحضور.

وتعتبر ليلة السندباد إحدى فعاليات موسم الرياض التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه وتعد الأكبر لسندباد الأغنية العربية راشد الماجد، ويقدم من خلالها ليلة طربية فريدة وغير مسبوقة.

كما تعد ليلة السندباد ليلة فنية ساهرة، وحفلة غنائية للتاريخ، يصدح فيها راشد الماجد بأجمل أغانيه الرائعة، وبأعذب الكلمات، وأحلى الألحان، والتي تشمل معظم الأغاني المميزة التي أطلقها خلال مسيرته الفنية الرائعة، والتي حققت شهرة واسعة، ورواجًا كبيرًا في العالم العربي.