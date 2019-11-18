تركي آل الشيخ يمازح محمد عبده بصورة
بعد تمديد موسم الرياض

تركي آل الشيخ يمازح محمد عبده بصورة

2019/11/19
الساعة 1:31 صباحًا
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - الرياض

مازح رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، الفنان محمد عبده بنشر صورة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلق تركي آل الشيخ على صورة الفنان محمد عبده وهو في حالة اندهاش بالقول: “أبو نورة بعد معرفته بتمديد موسم الرياض”.

وتفاعل مع المنشور الآلاف من متابعي آل الشيخ وعبده على منصات التواصل الاجتماعي.

واحتفى العديد من المواطنين والمقيمين بتوجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بخصوص تمديد موسم الرياض لنهاية شهر يناير المقبل، معتبرين أن هذا القرار جاء بوقته.

وتصدر وسم تمديد موسم الرياض الترند السعودي مع تغريدات تعبر عن الفرحة بهذا القرار الذي يلبي رغبة الآلاف بل ملايين المواطنين.

وحقق موسم الرياض أكثر من 7.6 مليون زائر خلال أول شهر، وهو أكبر من الرقم الذي كان متوقعًا أن يحققه الموسم خلال فترته الكاملة التي كان من المقرر أن تنتهي في منتصف ديسمبر المقبل.

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