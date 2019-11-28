تركي آل الشيخ يُكرّم رؤساء #الهلال السابقين
في حفل الهلال بالبوليفارد

تركي آل الشيخ يُكرّم رؤساء #الهلال السابقين

2019/11/28
الساعة 9:11 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - محمد سمعه

كرّم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، رؤساء نادي الهلال السابقين ورجاله على مسرح محمد عبده مستقبل حفل الهلال في بوليفارد الرياض بمناسبة تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا مؤخرًا.

وحضر تكريم رؤساء ورجال الهلال السابقين كل من: “الأمير الوليد بن طلال عضو شرف الهلال، الأمير خالد بن محمد، رئيس الهلال السابق، الأمير عبدالله بن مساعد، الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الأمير سعود بن تركي، الأمير أحمد بن سلطان، فواز المسعد، سامي الجابر، نواف التمياط، يوسف الثنيان، محمد الدعيع، ياسر القحطاني، جاسم الهويدي”.

كما شهد التكريم حضور كل من النجم الليبي طارق التائب والنجم محمد الشلهوب واللاعب السويدي كريستيان ويلهامسون لاعب الهلال الأسبق وفهد بن نافل رئيس الهلال الحالي.

وكان الهلال تُوج بـ دوري أبطال آسيا يوم الأحد الماضي بعد الفوز على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين.

 

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • من هم رؤساء #الهلال من عام 1957 حتى 2019 ؟
    •
  • تركي آل الشيخ يُكرّم رؤساء #الهلال السابقين
    •
  • فهد بن نافل لـ جماهير #الهلال: انتظروا مفاجآت
    •
  • محمد الدعيع: #الهلال وعد ووفى
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :