تركي الجعويني مديرًا عامًا لصندوق هدف

المواطن - الرياض

أعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن تعيين تركي بن عبدالله الجعويني مديرًا عامًا للصندوق.

وقدم الجعويني الشكر والتقدير لوزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق، ولأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس على هذه الثقة، متطلعًا إلى تحقيق الأهداف المنشودة التي تخدم عملاء الصندوق والمستفيدين من برامجه ومبادراته.

كما قدم شكره لمدير عام الصندوق السابق الدكتور محمد بن أحمد السديري على ما قدمه من جهود أثناء توليه إدارة الصندوق؛ متمنيًا له التوفيق.

وأكد الجعويني، على أن الصندوق سيعمل خلال الفترة المقبلة على حزمة من البرامج والمبادرات والممكنات الداعمة لتأهيل وتوظيف وتمكين الكوادر البشرية الوطنية، بالشراكة الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، سائلًا الله عز وجل التوفيق لخدمة الوطن وأبنائه.

والجعويني حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة كلاريون في ولاية بنسلفانيا، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ الجعويني حياته المهنية مع البنك السعودي البريطاني (ساب) في عام 2001م، حيث تدرج في عدة مناصب حتى تولى منصب المدير الإقليمي لشبكات الفروع، وفي عام 2006م انتقل إلى العمل في مجال الاستثمار حتى عام 2008م.

بعدها تدرج في مجال الطيران بدءًا من عام 2009م، بعدة مناصب في شركة ناس القابضة حتى عام 2013م، حيث تولى منصب رئيس القسم التجاري لشركة ناس جت للطيران الخاص التابعة لشركة ناس القابضة حتى نهاية 2015م.

وفي يناير 2016م، تم تعيين الجعويني مستشارًا لمساعد الرئيس لقطاع المطارات بالهيئة العامة للطيران المدني، عقبها تم تعيينه في منصب مدير عام مطار الملك فهد الدولي بالدمام في مارس 2016م، وقد قام بقيادة برنامج خصخصة إدارة المطار وإطلاق شركة مطارات الدمام (داكو) في يوليو 2017م، وقد تولى منصب الرئيس التنفيذي بالشركة منذ إطلاقها وحتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري (2019م)، وخلال تلك الفترة عمل الجعويني على إعداد الخطط الاستراتيجية للشركة وتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية بمطار الملك فهد الدولي.