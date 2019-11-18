تركي بن هذلول يواسي أسرة آل نصيب
سأل الله أن يتغمد الفقيدة برحمته

تركي بن هذلول يواسي أسرة آل نصيب

2019/11/18
الساعة 9:29 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

واسى الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران أسرة آل نصيب في وفاة والدة الشيخ تركي بن جابر بن نصيب، بزيارة ذويها مساء اليوم.
وسأل الأمير تركي بن هذلول، الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان وحسن العزاء.
من جهته، عبر شيخ شمل قبائل مواجد يام الشيخ مانع بن جابر بن نصيب وذوو المتوفاة عن شكرهم لنائب أمير منطقة نجران على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليه الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه.

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