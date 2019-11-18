تريساكو يجتمع بمدربي أندية دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

عقدت لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة الإسباني فرناندو تريساكو، اجتماعًا مع مدربي ومدراء فريق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعرض تريساكو خلال الاجتماع خطة العمل الخاصة بلجنة الحكام، وكذلك مراجعة بعض الإحصائيات منذ بداية الجولة الأولى وحتى التاسعة من دوري المحترفين.

واختتم رئيس لجنة الحكام الرئيسية تريساكو اللقاء بالرد على أسئلة الحاضرين، وتوزيع كتاب القانون للأندية التي شاركت في الاجتماع.

وقدم الإسباني تريساكو شكره وتقديره لجميع الأندية الحاضرة، مشيدًا بحرصهم على الاستفادة من هذه الاجتماعات التي شدد على ضرورة استمرارها لتكوين ترابط بين الأندية واللجان العاملة بالاتحاد السعودي لكرة القدم.