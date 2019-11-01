تزاحم شديد للمركبات بعقبة ضلع وهذه الأسباب!

تزاحم شديد للمركبات بعقبة ضلع وهذه الأسباب!

2019/11/01
الساعة 11:46 مساءً
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المواطن - فهد القحطاني - أبها

شهد طريق عقبة ضلع نزولًا، عصر اليوم الجمعة، تزاحمًا شديد للمركبات، وذلك تزامنًا مع دخول فصل الشتاء وبرودة الطقس في بعض محافظات منطقة عسير، حيث يقصد الكثير من السكان النزول لقضاء إجازة نهاية الأسبوع مع أسرهم في الأجواء المعتدلة ببعض محافظات منطقة جازان وغيرها من المناطق الساحلية الدافئة، ومنهم من يقصد النزول للعشاء في بعض منتزهات عقبة ضلع والعودة في نفس الليلة.

وتسببت المركبات في تكدس وتزاحم على الطريق بالرغم من وجود دوريات المرور القائمة على تنظيم حركة السير، وهي مشكلة لا زالت قائمة منذ عدة سنوات بسبب الكم الزائد والنسبة الكبيرة لعدد المركبات النازلة على الطريق الذي يفتقد الاهتمام من قبل الجهات المسؤولة.

والجهات المسؤولة لم تعمل على ازدواجية الطريق منذ عقود، لتكون النتائج والنتائج خسائر في الأرواح بسبب الحوادث واستنزاف جيوب المواطنين بسبب المخالفات المرورية التي يقع فيها بعض السائقين.

ولا تزال آمال المواطنين متعلقة في انتظار ازدواجية هذا الطريق الذي يعد شريانًا مهمًّا يربط عدة مناطق في عسير.

 

 


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