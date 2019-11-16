تزايد حالات الانتحار الجماعي بتركيا!

المواطن - متابعة

أقدم تاجر ذهب تركي في مدينة أنطاليا جنوب غربي البلاد على الانتحار، برفقة زوجته وطفليهما، عبر تجرعهم السم، بعد تعرض الأب لخسارة مالية كبيرة، بفعل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، حسبما كشفت التحقيقات الأولية.

وكتب الأب سليم شمشيك، بنفسه دوافع الانتحار في رسالة قال فيها: إنه فعل ذلك بسبب تراكم الديون عليه، وعدم حصوله على فرصة عمل منذ تسعة أشهر.

وتعد حادثة الانتحار هذه الثالثة من نوعها التي تشهدها تركيا خلال عشرة أيام.

وحملت المعارضة التركية حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان المسؤولية عن تكرار حوادث الانتحار الجماعي لأسر تركية، في الآونة الأخيرة؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي ذات الأسبوع الذي شهد انتحار التاجر وأسرته، شهدت مدينة إسطنبول حدثًا مشابهًا، حيث أقدم أربعة إخوة على الانتحار، عبر تجرعهم السم بشكل جماعي أيضًا.

وقال جيران الإخوة: إنهم كانوا يعانون ضائقة مالية، تسببت مؤخرًا بقطع شركة الكهرباء الخدمة عنهم؛ لعدم استطاعتهم تسديد الفاتورة، فجميعهم عاطلون عن العمل.