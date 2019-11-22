تسديدات تي فريدي سلاح #الفتح ضد #أبها

المواطن - مروة نبيل

تألق الهولندي ميتشيل تي فريدي بشكل لافت خلال مباريات الفتح الأخيرة في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراة النموذجي ضد أبها اليوم.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتطور مستوى تي فريدي مع الفتح، بعدما أحرز 5 أهداف خلال آخر 4 مباريات لعبها في الدوري.

وأضافت أن تي فريدي قام بـ11 تسديدة على المرمى في آخر 4 مباريات خاضها مع الفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعدما فشل في هز الشباك خلال أول 5 مباريات له في البطولة، وكان له تسديدتان فقط.

ويلعب أبها ضد الفتح على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، عند الساعة 3:30 مساء، ويطمح فريق أبها استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد نقاط المباراة، فيما يسعى النموذجي لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط.