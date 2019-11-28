تسرب نفط من جزيرة خرج الإيرانية يلوث مياه الخليج
بطول 15 ميلًا

تسرب نفط من جزيرة خرج الإيرانية يلوث مياه الخليج

2019/11/29
الساعة 12:54 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

وثقت مجموعة من الصور المتداولة، تسرب النفط الخام من جزيرة “خرج الإيرانية”، الواقعة في الركن الشمالي الشرقي للخليج العربي.

وأوضحت الصور تسرب النفط من الجزيرة بطول “15 ميلًا” وعرض ” 100م” تقريبًا، دون توضيح من السلطات الإيرانية سبب هذا التسرب، وفقًا لـ”العربية نت”.

وتعتبر جزيرة “خارج” ذات موقع استراتيجي مهم، نظرًا لدورها في تصدير النفط الإيراني رغم فرض العقوبات عليها، وما تحويه من خزانات للنفط، وموانئ عديدة تُعنى بتصديره وآليات شحنه، إذ تعتبر “خرج” من أهم المرافئ في إيران لتصدير النفط.

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