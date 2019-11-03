تسريب صورة لهاتف موتورولا رازر الأسطورة القابل للطي

المواطن - متابعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا مسربة لهاتف موتورولا رازر الأسطورة الجديد القابل لطي، وذلك قبل أسبوعين من الإعلان الرسمي عنه.

وقال إيفان بلاس الشهير بتسريبات الهواتف الجديدة قبل الإعلان الرسمي عنها، إن الهاتف الأسطورة الجديد جاء بتصميم مبدع من المتوقع أن يحقق شغفًا كبيرًا بين المستهلكين.

وأكدت صحيفة سكاي نيوز البريطانية، أنه بالرغم من مرور 15 عامًا على إطلاق أول هاتف “رازر”، إلا أن الهاتف الجديد يشبه بشكل كبير التصميم الذي تم إصداره مسبقًا.

وأضافت أن الهاتف الأسطورة الجديد من موتورولا رازر لن يشعر المستهلك باختلاف كبير بينه وبين الإصدار السابق.