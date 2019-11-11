تسعيني يوقع بلص اقتحم منزله ليلًا

تسعيني يوقع بلص اقتحم منزله ليلًا

2019/11/11
الساعة 11:11 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

بينما كان يغط في نوم عميق، استيقظ برنارد سميث، البالغ من العمر 93 عامًا، على جلبة وضجيج في الطابق السفلي من منزله، فقرر التحقق من الأمر وهبط إلى الأسفل عبر استخدام كرسي السلالم المتحرك.

وبعد هبوطه على الكرسي، شاهد السيد سميث لصًّا يجوب أرجاء صالة المنزل قبل أن يتوقف في المطبخ، فتوجه إليه وربّت على كتفه وقال له: “مرحبًا”، وكان على وشك مواجهته، إلا أنه أدرك بأن المواجهة قد لا تكون لصالحه، فهرع من فوره إلى الباب الأمامي بسرعة وشرع بإطلاق صرخات استغاثة.

إثر ذلك، أطلق اللص ساقيه للريح وفرّ من المكان على جناح السرعة، تاركًا خلفه دليلًا على جريمته تمثّل في قفاز نسائي.

ولدى وصول الشرطة إلى المكان، بدأت عمليات البحث والتحري عن أي أدلة، فتم العثور على قفاز نسائي سقط من السارق لدى فراره من المنزل، وتم تحليل الحمض النووي لتحديد هوية اللص. وبالفعل تمكنت الشرطة من العثور على اللص مايكل هستر (46 عامًا).

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