تسع #وظائف شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي إدارة المواهب والتنمية.

. مهندس الموثوقية- الصيانة.

. مهندس صيانة- الأجهزة.

. فني/ أخصائي صيانة- صمام التحكم.

. منسق نشاط العمل (عدد وظيفتين).

. منسق نشاط الصيانة.

. أخصائي فني صيانة- الأجهزة.

. مهندس ضمان ومراقبة الجودة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).