تشاكا يكتب نهاية مسيرته مع أرسنال

المواطن - محمد سمعه

أصبح السويسري جرانيت تشاكا، نجم أرسنال الإنجليزي، على أعتاب الرحيل عن صفوف الجانرز، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع جماهير النادي.

وكان تشاكا دخل في مشادة كلامية مع بعض من جماهير أرسنال، بعد مباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، حيث قاموا بتوجيه صافرات الاستهجان ضده ليرد اللاعب السويسري عليهم بطريقة غير لائقة.

وذكر موقع THE ATHLETIC أن تشاكا رفض الاعتذار عما بدر منه تجاه بعض مشجعي أرسنال؛ مما سبب الإحباط لبعض نجوم الجانرز.

وبهذا التصرف، فإن تشاكا كتب نهاية مسيرته مع الأرسنال، حيث سيكون الجانرز سعيدًا، إذا تخلص من اللاعب السويسري في فترة الانتقالات الشتوية.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحافية عن قرار إدارة نادي أرسنال حول إقالة المدرب الإسباني أوناي إيمري، وذلك بعد الخسارة من ليستر سيتي 2/ 0 في الدوري الإنجليزي.

ويعاني أرسنال كثيرًا في الموسم الجاري؛ حيث لم يقدم نتائج إيجابية في اللقاءات الأخيرة، ولكن قالت تقارير صحافية إنجليزية: إن إدارة أرسنال لا تفكر على الإطلاق في إقالة إيمري.

وقررت إدارة أرسنال دعم المدرب أوناي إيمري، رغم البداية السيئة للأرسنال في هذا الموسم منذ عام 1982.