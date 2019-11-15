تشكيل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين المتوقع

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير في جميع أنحاء العالم مباراة البرازيل ضد الأرجنتين المقرر إقامتها في العاصمة الرياض، مساء اليوم الجمعة.

ويلعب منتخب البرازيل ضد الأرجنتين عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، على استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وسيتم نقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين عند الساعة على قناة KSA Sports 1 HD، وسيكون فهد العتيبي هو المعلق على السوبر كلاسيكو.

البرازيل ضد الأرجنتين

ومن المتوقع أن يدفع المدربان تيتي وليونيل سكالوني بالقوة الضاربة في مباراة السوبر كلاسيكو اليوم، أملًا في الظهور بمستوى مميز وتحقيق الفوز.

ويتوقع أن يبدأ السامبا مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بتشكيل مكون من؛ أليسون بيكر، دانيلو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، أليكس ساندرو، آرثر ميلو، كاسيميرو، فيليب كوتينيو، جابريال خيسوس، روبيرتو فيرمينيو وريتشالتسون دي أندرندي.

وسيبدأ التانغو مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بتشكيل مكون من؛ أوجاستين مارتشين، خوان فويس، جيرمان بيزييلا، نيكولاتس أوتاميندي، ماركوس أكونا، رودريجو دي بول، ليوناردو باريديس، جيوفاني لو سيلسو، ليونيل ميسي، سيرجيو أجويرو ولوتارو مارتينيز.