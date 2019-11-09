تشيلسي ضد كريستال بالاس .. البلوز يفوز ويصعد للوصافة

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي من تحقيق الفوز في لقاء تشيلسي ضد كريستال بالاس، اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ البلوز الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس، بضغط هجومي من قبل البلوز الذي قاتل بقوة لإحراز الهدف الأول.

ووسط محاولات من جانب النادي اللندني لتسجيل الهدف الأول في لقاء تشيلسي ضد كريستال بالاس، تعامل كريستال بالاس مع الكرات الخطيرة بشكل مميز.

وانتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس بالتعادل السلبي بين الناديين.

وفي الشوط الثاني من مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس، كشر البلوز عن أنيابه الهجومية حتى تمكن الإنجليزي تامي أبراهام من إحراز الهدف الأول للبلوز في الدقيقة الثانية والخمسين بطريقة جميلة.

وواصل البلوز ضغطه بقوة، وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني في مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس حتى نجح النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش في إضافة الهدف الثاني لتشيلسي عند حلول الدقيقة الثمانين.

وانتهت مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس بفوز البلوز بثنائية دون رد، حيث صعد تشيلسي إلى المركز الثاني مؤقتًا برصيد 26 نقطة، بينما تجمد رصيد نادي كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز العاشر.

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه مانشستر سيتي غدًا الأحد في الدوري الإنجليزي، حيث إذا نجح السيتي في الفوز فسيصعد للمركز الثاني على حساب تشيلسي بعد فوز البلوز في مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس وصعوده للوصافة.

وكانت مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس أُقيمت على ملعب ستامفورد بريدج معقل نادي تشيلسي في مدينة لندن البريطانية.

وبعد ثنائية البلوز في مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس، نجح تشيلسي في إحراز 27 هدفًا في الدوري الإنجليزي وذلك بعد مرور 12 جولة من البريميرليج.