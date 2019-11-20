تشيلسي مهدد بفقدان بوليسيتش ضد السيتي

المواطن - مروة نبيل

أصبح نادي تشيلسي مهددًا بفقدان نجمه كريستيان بوليسيتش خلال مباراته ضد مانشستر سيتي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأكد موقع “فوتبول لندن” البريطاني، أن نجم نادي تشيلسي بوليسيتش، لم يتعاف بعد من الإصابة التي تعرض لها في ساقه خلال التواجد مؤخرًا مع المنتخب الأمريكي الأول.

وأشار الموقع إلى أن بوليسيتش مهدد بالغياب عن مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في البريميرليج، حيث إن نسبة مشاركته لا تتخطى 25 %.

وأوضح “فوتبول لندن” أن غياب بوليسيتش سيكون خسارة كبيرة لمدرب تشيلسي فرانك لامبارد، خاصة أن اللاعب كان متألقًا بقوة قبل فترة التوقف الدولي الحالية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر.