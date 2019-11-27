تصرف #الاتحاد يمنع عنه أزمة

المواطن - محمد سمعه

تصرف مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بشكل جيد، وذلك من أجل حل أزمة مستحقات اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز لتفادي العقوبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقالت تقارير إخبارية إن الاتحاد قام بتحويل 2.5 مليون دولار أمريكي لـ نادي غلطة سراي التركي كجزء من مستحقات صفقة التعاقد مع غاري رودريغيز.

ومن المنتظر أن تقوم الإدارة الاتحادية خلال الأربع أشهر المقبلة، بسداد مبلغ آخر قدره 2.5 مليون دولار لتنتهي أزمة مستحقات صفقة غاري رودريغيز بشكل نهائي.

ويأتي هذا التصرف في ظل سعي الإدارة الاتحادية لإبعاد الأزمات عن الفريق الأول لكرة القدم، المطالب بتحسين النتائج من أجل البقاء في دوري المحترفين وتفادي سيناريو مواجهة خطر الهبوط مثل الموسم الماضي.

وكان الاتحاد تعاقد مع غاري رودريغيز في يناير من عام 2019 قادمًا من غلطة سراي مقابل 9 ملايين يورو، ولكن اللاعب لم ينجح في التأقلم مع العميد، لتتم إعارته لنادي فنربخشة التركي لمدة موسمين في يوليو الماضي.

وقالت تقارير إخبارية: إن الاتحاد الدولي لكرة القدم هدد الاتحاد بعقوبة قد تصل إلى منعه من التسجيل لمدة أربع فترات في حال عدم دفع باقي مستحقات صفقة غاري رودريغيز لنادي غلطة سراي.