تصرف بلعمري يُعزز حظوظ #الهلال و #النصر

المواطن - محمد سمعه

أقدم المدافع الجزائري جمال بلعمري، لاعب نادي الشباب، على تصرف يُقربه بصورة كبيرة من مغادرة الليث خلال الفترة المقبلة.

وكان الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر تويتر ذكر، اليوم الأربعاء، أن اللاعب جمال بلعمري غاب عن تدريبات الشباب بدون عذر.

وفي الفترة الأخيرة، قالت تقارير صحافية: إن جمال بلعمري بات قريبًا من الرحيل عن نادي الشباب؛ مما جعل كبيري الرياض “الهلال والنصر” يتنافسان للتعاقد معه.

ويحلم الهلال بضم بلعمري لحل أزماته الدفاعية، التي ظهرت مؤخرًا قبل مواجهة نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، كما يرغب النصر في ضم المدافع الجزائري، خاصة مع اقتراب البرازيلي مايكون من العودة لناديه غلطة سراي التركي بعد نهاية الإعارة.

ويأتي حلم الهلال والنصر كإشارة قوية إلى أن التنافس بين قطبي الرياض سيكون كبيرًا على الصفقة من أجل تدعيم الصفوف للمنافسة على البطولات.

لا شك أن رحيل بلعمري سيُزيد من قوة الصراع بين الهلال والنصر، لضم المدافع الجزائري الذي كان أحد العوامل الرئيسية في تتويج بلاده بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر بشهر يوليو الماضي.

وكان دفاع نادي الهلال تعرض لانتقادات شديدة قبل مواجهة أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 9 نوفمبر الجاري، خاصة بعد تلقيه 4 أهداف من السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا وهدفين من النصر في الدوري.