تصرف تين كات يُنقذ #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يهدف المدرب الهولندي هينك تين كات، المدير للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إلى تقديم خدمة كبيرة للفريق الاتحادي بالإبقاء على المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

ويأتي تصرف تين كات عن طريق تجهيز برنامج خاص للاعب بريجوفيتش من أجل استعادة مستواه الفني والبدني، قرارًا مناسبًا خاصة أن اللاعب عانى نفسيًّا من كثرة المشاكل التي مرّ بها الاتحاد على المستوى الفني والإداري، مما أثر على مستواه الفني.

وكانت صحيفة صربية تُدعى B92 تحدثت عن مدى معاناة المنتخب الصربي؛ لعدم وجود اللاعب بريجوفيتش في مبارياته الأخيرة.

وأكدت الصحيفة أن تواجد بريجوفيتش في منتخب صربيا كان سيُفيد الفريق كثيرًا من أجل التأهل المباشر لـ يورو 2020.

وتتفق الصحيفة مع فكر المدرب تين كات، الذي يدرس الإبقاء على اللاعب من أجل الاعتماد عليه فيما هو قادم من مباريات.

وقبل قدوم المدرب تين كات لتدريب الاتحاد، أشارت تقارير صحافية إلى وجود رغبة من اللاعب بريجوفيتش بالرحيل عن صفوف العميد والانضمام لنادي باوك اليوناني في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان بريجوفيتش انضم لـ الاتحاد في يناير من عام 2019 قادمًا من نادي باوك.

وتولى تين كات تدريب الاتحاد خلفًا للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا الذي تمت إقالته؛ بسبب سوء النتائج.