تصرف هلالي يُبشر بالتأهل لمونديال الأندية

المواطن - محمد سمعه

أقدم نادي الهلال على تصرف مُبشر بصورة كبيرة للجماهير الهلالية، التي تحلم برؤية فريقها مُشاركًا في بطولة كأس العالم للأندية التي تُقام العام الحالي في قطر.

وقالت تقارير إخبارية: إن نادي الهلال جهز قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في مونديال الأندية من أجل إرسالها إلى الفيفا، وذلك تحسبًا لتأهل أزرق العاصمة إلى البطولة المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل.

وكان نادي الهلال فاز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على فريق أوراوا الياباني بهدف دون رد أحرزه اللاعب البيروفي أندري كاريلو في الدقيقة الستين من عمر المباراة.

من ناحية أخرى، رفع مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل شكره وتقديره إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد توجيهه بتخصيص 4 طائرات لنقل الجماهير إلى اليابان، لمؤازرة الزعيم ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، يوم 24 نوفمبر.

وثمّن نادي الهلال دعم ولي العهد لممثل الوطن في هذا المحفل الخارجي؛ وذلك امتدادًا لدعمه التاريخي لقطاع الرياضة، والذي أثمر عن نقلة نوعية تعيشها الرياضة السعودية على الأصعدة كافة، وبما يتواكب مع النهضة التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات.

وأكد الهلال في بيانه أن الإدارة تعتزم تخصيص الطائرات لأعضاء القوة الزرقاء المسجلة بياناتهم لدى النادي، والذين ساهموا في وصول الهلال إلى النهائي من خلال تفاعلهم مع الفريق في جميع مبارياته.