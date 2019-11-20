تصريحات أوراوا تحفز لاعبي #الهلال

المواطن - محمد سمعه

قدم نادي أوراوا الياباني هدية ثمينة إلى نادي الهلال، وذلك قبل ثلاثة أيام من مواجهة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 المُقرر في اليابان.

وكان المدرب الياباني ساتوشي أوتوسوكي المدير الفني لـ أوراوا قال بأنه درس نادي الهلال جيدًا استعدادًا لمباراة الإياب، مضيفًا أنه وضع يده على الخطة المثالية لتهديد الهلال.

وفي السياق ذاته قال شوساكو نيشيكاوا حارس أوراوا أنه سيُنهي مباراة الإياب بدون أي هدف في شباكه في إشارة منه إلى أن أوراوا هو من سيُحرز الأهداف.

جدير بالذكر أن هذه التصريحات تصب في مصلحة الفريق الهلالي، الذي يتمتع بتركيز شديد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب، كما أن رد الهلال على هذه التصريحات سيكون في الملعب فقط.

من ناحية أخرى، يتألق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هجوميًا خلال أحداث الشوط الثاني من مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ونجح الهلال في تسجيل 24 هدفًا خلال النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، 9 منها في الشوط الأول، بمعدل 3 أهداف في الدقائق من 1 حتى 15، ومثلها من 15 إلى 30، ومثلها أيضًا في الربع ساعة الأخيرة.

وسجل لاعبو الهلال 15 هدفًا في الشوط الثاني من مباريات دوري أبطال آسيا 2019، بمعدل 6 أهداف في الربع ساعة الأولى، وأحرز الفرنسي بافيتيمبي جوميز 3 أهداف منهم.

وأحرز لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 4 أهداف خلال الدقائق من 60 حتى 75، و5 أهداف في الربع ساعة الأخيرة من مباريات دوري أبطال آسيا 2019.